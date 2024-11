El ex futbolista arremetió contra la Máquina Cementera porque no comparte el lugar donde se coloca al equipo capitalino.

Cruz Azul es el equipo que comanda y es líder del Apertura 2024 de la Liga MX. Con un paso casi perfecto, tiene, no solo asegurado su lugar en la Liguilla, si no que también terminará en el primer lugar. Los capitalinos afianzan su mote de candidato al título con el correr de las jornadas.

El equipo dirigido por Martín Anselmi tiene la mayor cantidad de puntos, la mejor ofensiva y la mejor defensa. Es líder de la tabla general hace varias fechas y ganó los partidos más importantes para la afición: América, Pumas y Chivas. La ilusión en la afición es muy grande a esta altura de la competencia.

Sin embargo, lo bueno que muestra el equipo azul no alcanza para el comentarista Luis García, quien en el programa de Los Protagonistas del canal de YouTube de Azteca Deportes bajó al algarabía a sus colegas que estaban debatiendo con él.

Así lo comentó: “A Cruz Azul solo le sirve ganar (el título), este equipo no es época, todavía no ha ganado nada, pero es un proyecto fantástico“. Y también realizó una observación del DT: “Dejó su estilo y no quiso quemar sus naves en la final, ojalá este torneo no lo haga”.

El ex futbolista también advirtió a la mesa y a los televidentes que el parón de selecciones de noviembre podría afectar a su nivel: “Antes de la Liguilla Cruz Azul tendrá un parón de 20 días que no es un tema menor y ahí es donde podría sufrir“.

¿Cómo son los números de Cruz Azul en el Apertura 2024?

Con 14 jornadas disputadas, la Máquina Cementera acumula 37 puntos, producto de 12 victorias, un empate y apenas una derrota. El equipo marcó 34 goles y apenas recibió 9, siendo el mejor ataque y la mejor defensa, quedándole una diferencia de gol de +25. Para cerrar la fase regular del torneo, jugará ante Santos Laguna, Atlas y Tigres.