Este domingo, Pumas no pudo lograr su cometido, y quedó eliminado del Clausura 2024 a manos de Cruz Azul. Sin embargo, el juego de vuelta no estuvo alejado de la polémica, sino que hubo algunas acciones que podrían haber cambiado el partido. Y justamente, Gustavo Lema reclamó por ello.

En el Estadio Ciudad de los Deportes, los Auriazules buscaron la hazaña para lograr el pase a semifinales. Y si bien es cierto que hubo momentos de gran ilusión, la realidad es que La Máquina nunca corrió un riesgo real de quedar eliminado a manos de su adversario.

Pero lo cierto es que el partido tuvo algunas polémicas, las cuales quedaron marcadas en Pumas. Las mismas fueron reclamadas durante el juego, y dieron mucho de lo que hablar. En ese sentido, Gustavo Lema también se encargó de hacer su queja en plena rueda de prensa.

Gustavo Lema siente que Pumas fue perjudicado ante Cruz Azul

“Me quedé muy dolido con el arbitraje. Para mí hay un penal muy claro a Memo en el primer tiempo y otro penal en el segundo tiempo”, comentó el entrenador inicialmente en rueda de prensa. Y justamente, esa supuesta infracción contra el delantero podría haber cambiado las cosas.

“Con los árbitros, me parece que el nivel es buenísimo, pero hoy me parece que no estuvo a la altura. Hoy, me parece, que era para traer a un árbitro con más experiencia, que no marcara lo que pedía la tribuna y demás. Siempre soy muy respetuoso, pero las jugadas que digo, no sé”, continuó Lema.

Y para finalizar, lanzó un recado contra la FMF: “Espero para el próximo torneo que los penales que nos cobran en contra, nos los cobren también a favor”. Lo cierto es que Pumas quedó eliminado del Clausura 2024, y las sensaciones por ello son muy malas, tanto dentro de la plantilla como en los aficionados.