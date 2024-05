"No veo falta": se reveló el audio VAR del penal sancionado por Ortiz en América vs. Cruz Azul

Continúa la polémica por el penal sancionado en favor del América durante la final del Clausura 2024 entre las Águilas y Cruz Azul en el Estadio Azteca. Esto se debe a que, en las últimas horas, se sumó un nuevo capítulo a esta serie tras la revelación de los audios VAR.

El registro, que fueron publicados por la Comisión de Arbitraje en sus redes sociales, muestra una clara diferencia de opinión y criterio entre Marco Ortiz, árbitro principal, y Christian Kiabek Espinosa, asistente VAR. Vale destacar que a cargo de la cabina del videoarbitraje se encontraba Erick Yair Miranda.

El diálogo entre Marco Ortiz y el VAR

En el video se puede observar como, una vez cobrado el penal, Miranda le da la razón a Ortiz aduciendo que se produce una “zancadilla” que derriba a Israel Reyes. Sin embargo, Espinosa opinó que no existió falta de Rotondi.

“Yo creo que el de América arrastra el pie, no veo falta, él provoca le contacto, arrastra el pie para provocar el contacto. A mí no me parece penal, ya está arrastrando el pie desde antes Reyes”, afirmó Espinosa.

El momento del cruce entre Rotondi e Israel Reyes. (Imago)

Debido a esta diferencia de criterios es que Ortiz fue llamado a revisar la jugada a un costado del campo de juego. No obstante, el juez de campo no modificó su decisión y, en diálogo con sus colegas, explicó: “La puntea el de América y cuando va a dar el paso, el pie de apoyo se lo lleva con el pecho (…) ahí se ve la zancadilla, el de Cruz Azul no toca le balón. Me quedo con mi decisión, falta imprudente”.

Encuesta ¿Estuvo bien cobrado el penal en favor de América ante Cruz Azul? ¿Estuvo bien cobrado el penal en favor de América ante Cruz Azul? YA VOTARON 0 PERSONAS

Vale destacar que, en estas situaciones, la decisión final la posee el juez central más allá de las diferentes apreciaciones que puedan surgir. Así fue como Ortiz pitó penal para América y Henry Martín lo cambió por gol para darle a las Águilas la consagración en el Clausura 2024.