Piero Quispe fue uno de los tres fichajes que ya presentó Pumas UNAM, junto a Rogelio Funes Mori y Guillermo Memo Martínez. Estos futbolistas ya tuvieron la conferencia de prensa de forma conjunta y hablaron sobre lo que se viene en este torneo Clausura 2024.

Cabe destacar que los Universitarios debutarán en el certamen de la Liga MX el próximo domingo, 14 de diciembre, cuando reciban a Los Bravos de Juárez, desde 13 horas.

Quispe, máxima esperanza a futuro del futbol peruano, habló en conferencia y dio detalles de lo que significa para él llegar a México. A continuación, te contamos qué dijo y todos los detalles.

¿Qué dijo Quispe de su llegada a Pumas?

El mediocampista ofensivo de 22 años, ex futbolista de Universitario de Peru, declaró: “Yo no le hago caso a las críticas, sólo le hago caso a mis padres. Venir a la Liga MX no es fácil. Es bastante competitiva y de acá se puede ir a Europa también“.

“La vida es de oportunidades, no dudé en venir. De mi parte, quiero poner mucho trabajo y aportar mi granita de arena. Hay grandes jugadores y debo seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo. Voy a aportar mucho sacrificio“, se explayó.