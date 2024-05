Se conoció la razón por la que Luis Malagón no fue amonestado en la final de ida.

¿Por qué Luis Malagón no recibió tarjeta en Cruz Azul vs. América? Revelan los audios del VAR

La final de ida entre Cruz Azul y América tuvo grandes emociones, aunque también mucha polémica. Una de ellas fue la jugada del penal para La Máquina como consecuencia de la infracción de Luis Malagón sobre Uriel Antuna. Y días después del juego, se conoció la razón por la que el portero no recibió tarjeta.

A los pocos minutos de haber iniciado el partido en el Estadio Azul, llegó la primera acción importante. Tras una mala salida defensiva, el delantero celeste interceptó un pase al portero, quien terminó cometiéndole una infracción que terminó en penal para el equipo de Anselmi.

El árbitro del encuentro no tardó en señalar el punto de penalti. Inmediatamente, los jugadores de Cruz Azul comenzaron a reclamar por tarjeta amarilla para Luis Malagón, aunque la misma finalmente no llegó. Y en las últimas horas se conocieron las razones por las que no hubo amonestación.

¿Por qué Luis Malagón no recibió amarilla en la final de ida?

Este sábado salieron a la luz los audios del VAR sobre la acción del penal para Cruz Azul. En el diálogo de los árbitros, se cataloga la entrada como “imprudente”, y que se trató como “natural el movimiento de juego del portero”. Por tal motivo, se dictaminó que “con falta está bien”.

Pero, además, junto a los audios del VAR, la Comisión de Árbitros brindó una explicación con mayor detalle sobre la acción de Luis Malagón. Y en la misma, se dan a conocer otras razones por las cuales el portero del América no terminó recibiendo tarjeta amarilla por esa acción.

En la explicación, se justifica la no amonestación aclarando que “el balón, posterior al toque por parte del delantero, no queda en una dirección que pueda marcar directamente un gol”. A su vez, se vuelve a aclarar que se trató de una “imprudencia” y que el contacto no fue contundente, sino que fue parcial.