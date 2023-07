¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres vs Juárez por el Apertura 2023?

Tigres enfrentará a Juárez por la jornada 2 del Apertura 2023 de la Liga MX, el sábado 8 de julio, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Para este encuentro, no podrá jugar André-Pierre Gignac en los “Felinos”.

El delantero es una pieza clave en el equipo, y es uno de los jugadores históricos de la institución. Por lo que su ausencia dentro del campo de juego será difícil de suplir.

¿Por qué no juega André-Pierre Gignac en Tigres vs Juárez?

André-Pierre Gignac no juega en Tigres vs Juárez porque se encuentra lesionado. El atacante aun no se recuperó al 100% de un traumatismo en la cadera y muslo izquierdo.