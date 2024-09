La razón por la cual el histórico goleador de Las Águilas no es titular en el Clásico Capitalino.

El Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM será el último partido de la Jornada 10 del Apertura 2024. Este juego trascendental se lleva a cabo en el estadio Ciudad de los Deportes.

Las Águilas tuvieron menos descanso comparado a los Felinos. Esto se debe a que América viajó a Estados Unidos y el pasado miércoles se coronó en la Campeones Cup ante Columbus Crew.

No obstante, el equipo de André Jardine no puede quedarse atrás en la Liga MX porque actualmente el club azulcrema no se encuentra ni siquiera en puestos de Play-In. América viene de empatar con Necaxa y este domingo tiene un juego clave ante Pumas.

¿Por qué no juega Henry Martín en América vs. Pumas UNAM por la Jornada 10 del Apertura 2024?

En relación al once inicial que dispuso el entrenador brasileño, hay una sorpresa y es la ausencia de Henry Martín, el capitán de América. El histórico no es que no está disponible para el Clásico Capitalino sino que André Jardine lo dejó en la banca.

Henry Martín convirtió el gol del empate ante Necaxa (IMAGO)

Rodrigo Aguirre viene teniendo buenas actuaciones y convirtiendo goles. Por eso mismo, el técnico de Las Águilas le sigue dando la confianza al ex futbolista de Rayados pese a competir con Henry Martín.

A pesar de que el histórico delantero convirtió el gol del empate ante Necaxa sobre el final en el fin de semana pasado, André Jardine aún prioriza el momento de Rodrigo Aguirre por sobre Henry Martín.