Pumas UNAM se clasificó a los cuartos de final de la Liguilla de manera directa gracias a su triunfo de este viernes ante Mazatlán. El “Memote” Martínez fue el autor del único gol del partido y le dio la posibilidad a los Felinos de evitar el Play-In del Apertura 2024.

El triunfo de Pumas no solo repercutió en los auriazules sino también en otros equipos. Por ejemplo, el equipo de Gustavo Lema superó a Rayados en la tabla, aunque Monterrey todavía tiene que jugar este domingo ante Club León. Y otro de los clubes afectados fue América.

El equipo azulcrema quedó sentenciado a terminar por debajo de la cuarta posición, algo que no le ocurría hacía cinco años. La última vez que América no terminó en el top4 de la Liga MX fue en el Apertura 2019. En dicho torneo, Las Águilas llegaron a la final y cayeron con Rayados.

Desde ese campeonato, se disputaron ocho torneos y América venía terminando la fase regular al menos en la cuarta posición de la clasificación. Pero gracias al triunfo de Pumas, los Felinos cortaron con la racha del bicampeón actual de la Liga MX.

Sin embargo, más allá de la victoria del equipo de Gustavo Lema y lo que repercutió en el presente de América, los de Coapa perdieron este sábado ante Toluca y tendrán que jugar el Play-In en busca de llegar a la Liguilla.

¿Contra quién y cuándo juega Pumas en los cuartos de final de la Liguilla?

Aún no se sabe contra quién jugará Pumas en los cuartos de final de la Liguilla porque no está definida su posición en la tabla y, en caso de necesitarlo, también faltaría que se dispute el Play-In. Por ahora los Felinos están en la cuarta posición, pero pueden ser superados por Rayados si es que Monterrey le gana a Club León este domingo por al menos dos goles de diferencia.

No obstante, Gustavo Lema expresó que Pumas hizo un buen torneo hasta el momento: “Esas sensaciones y esos números son reales. Las sensaciones siempre fueron buenas y los números a la larga se equilibran; 31 puntos no es poco, hay equipos que han tenido un torneo bárbaro están ahí con 32, 33. Me parece que fue un torneo muy bueno”.