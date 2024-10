La doudécima jornada del Apertura 2024 de la Liga MX llegará a su fin este domingo 20 de octubre. El juego que se encargará de cerrarla será el que enfrente a Pumas UNAM ante Atlético de San Luis, en un duelo clave por la clasificación directa a la Liguilla, en el Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos llegarán a la cita dominical con 20 puntos, aunque los rojiblancos, con un partido más, se ubican por encima de los Felinos producto de la diferencia de gol (+6 a +4). En ese sentido, hasta el momento es Atlético de San Luis el que se está quedando con el último boleto directo a los Playoffs, mientras que Pumas se ubica en puestos de repechaje.

Por otro lado, vale destacar que los Auriazules correrían, a priori, con una ventaja con respecto a los Colchoneros. Esto tiene que ver con la localía, puesto que mientras los dirigidos por Gustavo Lema no han perdido un solo partido en esa condición en el Apertura (1-3 vs. Tigres), los conducidos por Doménec Torrent aún no conocen lo que es ganar fuera de casa (cuatro derrotas y un empate).

Pumas UNAM perdió un solo partido como local en este Apertura 2024. (Imago)

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre ambos se llevó a cabo el pasado 20 de enero. En aquel momento, Atlético de San Luis se impuso como local por 3-1 en el marco de la segunda jornada del Clausura 2024.

Atlético de San Luis venció por 3-1 a Pumas UNAM en el último antecedente entre ambos. (Imago)

¿A qué hora juegan Pumas UNAM vs. Atlético de San Luis por la Liga MX?

El encuentro entre Pumas UNAM y Atlético de San Luis por la duodécima jornada de la Liga MX se jugará desde las 12:00 horas del Centro de México. Dicho partido será el último de este campeonato que comenzará al mediodía.

¿Cómo ver EN VIVO el juego entre Pumas UNAM y Atlético de San Luis por la Liga MX?

Las acciones del partido entre los Felinos y los Rojiblancos se podrán seguir a través de TV abierta por Las Estrellas. Además, el juego también se emitirá por TUDN ypor la plataforma de streaming ViX Premium.