Después de quedar eliminado del Torneo Clausura 2023, el Deportivo Toluca rompió filas piensa en rearmarse para el próximo torneo Apertura 2023. Más allá de lo que ocurrirá en la plantilla en cuanto a salidas y llegadas, la institución ha llegado a un momento límite con la marca que hasta hoy ha provisto de indumentaria a los Diablos Rojos: Under Armour.

Under Armour tenía contrato con el equipo Escarlata hasta mediados de este año 2023, por lo que, tras culminar la participación en la reciente Liga MX, el vínculo ha acabado. Y según reveló el periodista vinculado a la institución, Juan Carlos Cartagena, a través de su cuenta de Twitter, Toluca no continuará vinculado a la marca estadounidense.

Under Armour ha vestido a Toluca desde el Apertura 2010, pero en todo este periodo el equipo no ha conseguido ganar ningún título, lo que ha generado descontento entre la afición. El diseño de las camisetas y la calidad de los uniformes han sido criticados en varias ocasiones, por lo que la marca no ha logrado conectar con los seguidores del equipo.

Aunque se ha especulado con posibles patrocinadores, aún se desconoce qué marca vestirá a Toluca a partir del Apertura 2023. El club está en busca de un nuevo patrocinador que pueda satisfacer las necesidades de los jugadores y seguidores, y represente al equipo de manera adecuada en la cancha.

La elección del nuevo patrocinador será un paso importante para el Deportivo Toluca, que busca rearmarse y volver a competir al más alto nivel en el fútbol mexicano. El equipo Escarlata es uno de los más emblemáticos del fútbol mexicano, con 10 campeonatos de liga en su haber, y su elección de patrocinador será un reflejo de su ambición y determinación de seguir compitiendo al más alto nivel.