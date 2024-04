Renato Paiva, irónico tras la caída vs. Cruz Azul: "Podríamos estar hasta mañana y no haríamos gol"

El Estadio Nemesio Díez recibió este sábado la primera caída del Toluca como local en lo que va del Clausura 2024, que terminó siendo por 0-1 ante Cruz Azul, en un duelo clave por la definición de las posiciones finales de la tabla general rumbo a los Playoffs.

En este sentido se expresó Renato Paiva, DT de los ‘Diablos Rojos’, que no pudo ocultar su asombro por la derrota de sus dirigidos, aunque lejos de responsabilizarlos por el resultado en términos de caudal de juego o actitud.

El entrenador sólo le encontró una razón al marcador definitivo del partido. “Es una lección, yo creo que el partido tiene una historia muy clara: un equipo ha hecho todo para ganar y el otro ha hecho todo para no perder, y un balón parado te hace la diferencia”, señaló el estratega portugués en rueda de prensa. Y agregó en la misma dirección: “El número de tiros es claro (17 vs. 11), la posesión de balón es clara (59 vs. 41), la posesión con jugadas terminadas. Podríamos estar hasta mañana jugando y no haríamos un gol hoy; ese es el tema en la victoria: la eficacia”.

Por otra parte, el timonel del Toluca elogió con ironía al equipo de Martín Anselmi por su planteo en el ‘Infierno’. “Felicitaciones a Cruz Azul porque se defendió bien; no muuuy bien, si no, no hubiéramos generado las oportunidades que generamos, defendió con mucha gente. No había visto a Cruz Azul defender así, con balón juega bien, pero defender de esta forma no lo había visto; pero bueno, todas las estrategias son válidas para ganar partidos. Nuestro juego empujó al rival para atrás, sin jugar con un nueve fijo fue una estrategia para no perder“, sentenció Paiva un poco enajenado por la forma de disputar el partido del contrincante.

Renato, desilusionado tras la dura caída en el Nemesio Díez [Foto: Getty Images]

Renato destacó el trabajo de sus futbolistas para neutralizar al rival y aseguró que según su visión, los Diablos merecieron llevarse los tres puntos. “El adversario hizo un gol y defendió el resultado, y nosotros hicimos lo suficiente para ganar, no para empatar. Antuna no se vio, lo controlamos muy bien, Cruz Azul hizo un tiro al arco en la segunda mitad…”, adjudicó el director técnico luso en conversación con los reporteros presentes. Y lo sustentó en el tanto inválido por offside y los dos tiros desde los doce pasos desperdiciados. “Incluso el gol anulado a Maxi fue por muy poco y esto podía cambiar, pero es fuera de juego, no hay nada qué decir, y después cuando en un partido de esta dimensión fallas dos penales no puedes pensar en ganar el partido“, sostuvo el estratega.

Por último, el timonel portugués dedicó un momento a ratificar su respaldo a Tiago Volpi luego de sus dos penaltis errados en la segunda mitad. “Falla quien patea, él no había fallado, hoy falló dos en el mismo partido, con estas cosas del futbol. Tiene toda mi confianza y yo como su entrenador debo darle ánimo y la pena es que la hinchada lo pite cuando él tocaba el balón. No lo merece, en mi opinión“, concluyó el DT del Toluca tras la caída de su equipo en condición de local.