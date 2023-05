La temporada de Monterrey ha sido increíble debido a que han dominado durante gran parte de la Liga MX. Sin embargo, lo maravilloso que tiene el futbol mexicano es que siempre hay sorpresas. Y en este caso, Monterrey fue sorprendido ante un Tigres que los eliminó en las semifinales del Clausura 2023.

A pesar de que dominaron durante toda la fase regular, en donde incluso vencieron a los Felinos en ‘El Volcán’, no lograron trasladar eso a la liguilla. Si bien las lesiones fueron un factor que influyeron en el equipo de Víctor Vucetich, algunos futbolistas bajaron su rendimiento. El caso de Rogelio Funes Mori y de Germán Berterame fueron de los más claros.

Más allá de la decepción, el delantero de 32 años dejó un fuerte mensaje: “Muchas gracias al corazón de esta institución que es nuestra afición, quien nos apoyó en todo momento. Fue una temporada soñada, pero nos quedamos en el camino, no es justo pero así es el futbol. No lo dejaré de intentar, estamos en deuda. Gracias”.

Lo cierto es que Funes Mori arrancó la liguilla de una manera increíble, debido a que solo le bastaron 3 minutos para marcarle al Santos Laguna. No obstante, no solo no volvió a convertir en dicha serie, sino que tampoco en las semifinales frente a Tigres. Aunque el rendimiento del equipo no fue el ideal, su eficacia dentro del área rival bajó evidentemente.

Monterrey ha demostrado tener el potencial para ser un gran protagonista del Apertura 2023, por lo que el mercado de fichajes será esencial para jerarquizar el plantel. Asimismo, la continuidad de Víctor Vucetich también será una de las claves para que Rayados pueda hacer un buen papel.