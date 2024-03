Por simple cosas del destino, Henry Martín no jugó en el Guadalajara y se convirtió en ídolo del América. El atacante de las Águilas reveló que en el pasado estuvo cerca de ser futbolista del Rebaño Sagrado, un hecho que pudo haber cambiado la historia del futbol mexicano.

Hace tan sólo dos años, el nombre del goleador de 31 años sonó con mucha fuerza en las tierras tapatías. Según explicó el propio atacante, Ricardo Peláez, por entonces Director Deportivo del Guadalajara, le bajó el pulgar al pedirle una baja en su salario.

“Hace poco Peláez me habló y me dijo que me quería bajar el sueldo, al final no se dió”, reveló Henry Martín. “Claro que no acepté. En América me dijeron: ´Nosotros no te queremos cerrar las puertas´, yo estaba mal con la afición, hablé con el Tano (Ortíz) y le dije que tenía esta opción”.

Martín tuvo tres opciones de ir a Chivas

La primera de las situaciones se dió cuando el futbolista se encontraba en Tijuana, en esa oportunidad, el Guadalajara se fijó en él, de hecho el traspaso estaba a punto de realizarse. Henry Martín sufrió una lesión de rodilla y el pase no se terminó de concretar.

La segunda vez que fueron por él, coincidió en el momento en que el América también puso su interés, la historia sentenció el destino. Qué hubiera sido de él si en definitiva se hubiera hecho efectiva su llegada a las Chivas.

Henry Martín desea retirarse en el América

A sus 31 años, el goleador del azulcrema ya piensa a futuro y si bien aún no ha renovado su contrato con el América, se ve jugando en las Águilas hasta el final de su carrera. Henry Martín destacó que uno de sus deseos es terminar su carrera futbolística en Coapa.

“Me queda poco tiempo en el futbol, por lo que tengo que aprovechar el momento”, ratificó el goleador mexicano. El destino lo puso tres veces en el camino del Guadalajara, finalmente no se dió y hoy es el emblema del América.