Cruz Azul atraviesa una etapa de renovación deportiva e institucional, luego de la decepcionante actuación colectiva en el último Apertura 2023. El club trabaja ya en las altas y bajas que podrían darse en el primer equipo, pero lo que nadie tenía en sus planes era una posible partida de Kevin Castaño.

Es que en las últimas horas, Sebastián Olarte, agente del centrocampista, conversó con el medio ‘AS Colombia’ y lanzó unas declaraciones que sorprendieron a todos, a tan sólo algunos meses de su llegada a la ‘Máquina Cementera’ desde Águilas Doradas.

El representante del jugador de la ‘Máquina’ manifestó que ya hay clubes europeos interesados en contratarlo, pese a su reciente llegada al futbol mexicano. “Hay varias ligas de Europa, no puedo decir equipos puntalmente, pero han estado muy pendientes del desarrollo de Kevin y del día a día, la intención es siempre tratar de mirar las condiciones”, aseguró en la charla con el sitio sudamericano.

Respecto a si la posibilidad de emigrar en esta ventana de transferencias es factible, afirmó: “El mercado todavía está empezando y miraremos que opción se acomoda al futuro de él, estamos hablando que dentro de las cinco mejores ligas del mundo hay interés en contar con sus servicios…”. El mediocentro se encuentra jugando para los ‘Celestes’ desde el mes de junio de este año, por lo que tales expresiones han hecho ruido.

Por el momento, no han llegado propuestas formales a la mesa de la directiva de Cruz Azul. “Por ahora estamos analizando, la verdad no tenemos prisa, él está contento en México, apenas lleva 6 meses, pero tampoco le estamos diciendo no a nada”, continuó Olarte durante la entrevista. Y se deshizo en elogios para su representado, que de a poco se ha ganado un lugar en el equipo de la Liga MX: “La evolución que ha tenido Kevin, no es ninguna sorpresa para nosotros, sabíamos del jugador qué es futbolísticamente y personalmente”.

En el último Torneo Apertura, Castaño disputó 13 de los 17 encuentros que jugó Cruz Azul durante la fase regular del certamen, aunque no pudo ayudar a concretar el objetivo de ingresar a la Liguilla o a los Play-In. Aportó 1 asistencia. Además, sumó 2 presentaciones por Leagues Cup.