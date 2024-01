Sergio Canales y una fuerte advertencia a Andrés Guardado de cara al Rayados vs Club León

Después de 17 años en Europa, y de convertirse en el futbolista mexicano con más años en el futbol de ese continente, Andrés Guardado decidió cerrar su etapa en el Viejo Continente, yéndose siendo un ídolo y referente en la historia del Real Betis de España. En ese equipo conoció a Sergio Canales, actualmente en Rayados.

Tras confirmarse su llegada al Club León, Canales no esperó y decidió escribirle un mensaje en redes sociales. Allí bromeó con lo que será su enfrentamiento en el torneo Clausura 2024.

Cabe destacar que el encuentro entre Rayados de Monterrey y el Club León tendrá que esperar. Se verán las caras en la penúltima jornada del certamen de la Liga MX, en el Nou Camp.

Rayados: la advertencia de Canales a Guardado

En redes sociales, el futbolista español le escribió a Canales lo siguiente: “Todavía no me hago la idea de que estés cerrando tu etapa en el Real Betis. No creo que sea casualidad que los dos nos reencontrásemos en el club más importante de nuestra carrera“.

“No eres consciente de lo importante que has sido para cada persona que se haya cruzado contigo trabajando en el Betis. Y hablo de lo que va más allá de tu carrera deportiva, la humana“, siguió.

Finalmente, cerró con una broma: “Tengo muchas ganas de enfrentarnos y de tirarte un caño. Espero que no me des muchas patadas“.

¿Cuándo jugarán Club León vs Rayados?

El encuentro entre Club León y Rayados de Monterrey, que enfrentará a Andrés Guardado y Sergio Canales, se llevará a cabo el sábado 20 de abril, por la jornada número 16 del Clausura 2024.