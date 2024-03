Este sábado, la jornada 10 del Clausura 2024 tuvo mucha actividad, siendo el de Toluca y Tigres uno de los juegos protagonistas. Finalmente, el equipo de Paiva fue quien se hizo con la victoria, lo cual no parece haber gustado en los Felinos. Tal es así que Miguel de Jesús Fuentes, el auxiliar del equipo, se mostró disconforme: “Te condiciona…”.

En el Estadio Nemesio Diez se vivió un enfrentamiento que tuvo muchos condimentos. A los 35 minutos de la etapa inicial, la visita se puso en ventaja, aunque antes del entretiempo sufrió un contratiempo: Sebastián Córdova fue expulsado revisión de VAR mediante.

Ya en el complemento, y con un hombre de más, Toluca hizo pesar la localía y dio vuelta el resultado gracias a los goles de Alexis Vega y Tiago Volvi, de penalti. Es por eso que tras el encuentro, el auxiliar de Robert Siboldi soltó una contundente declaración en rueda de prensa.

La crítica de Tigres por el arbitraje en el duelo ante Toluca

En dialogo con los medios, Miguel de Jesús Fuentes, auxiliar de Siboldi se manifestó acerca de la actuación del arbitraje. “El resultado es justo porque al final Toluca aprovecha el hombre de más, nos supera en esa parte, 11 contra 11 lo teníamos controlado y éramos superiores”, dijo en primer lugar.

Sin embargo, y a continuación, fue crítico sobre la actuación del cuerpo arbitral: “Pero un hombre menos y en la altura te condiciona jugar tanto tiempo así. La expulsión no la he visto, la revisaron en el VAR y creemos que no era, pero la decisión se tomó y debemos seguir dando rotación a los jugadores”.

“La realidad es que tenemos poco tiempo de trabajo, sin embargo, aún así planteamos un muy buen juego aquí en Toluca. El primer tiempo hicimos un muy buen duelo, prácticamente habíamos eliminado el juego del Toluca, le hicimos daño, vino una jugada desafortunada que cambia todo, pero si nos falta tiempo para trabajar”, dijo el auxiliar acerca de los rendimientos del equipo.