Tiago Volpi fue uno de los más apuntados por el público de Toluca, luego de la caída sorpresiva y contundente ante el América en el Estadio Azteca, y el portero se expresó en zona mixta para platicar sobre sus sensaciones del encuentro.

“Creo que después del cuarto gol anímicamente nos vinimos mucho para abajo y al final terminamos haciendo un partido muy, muy, muy abajo de lo que veníamos haciendo“, afirmó el experimentado guardameta una vez concluido el compromiso, haciendo una analogía con las presentaciones pasadas.

El portero brasileño destacó que el planteo y la postura inicial del equipo fueron las correctas pero que distintas circunstancias favorecieron al local. “Estuvimos a la par, hicimos buenas jugadas, Malagón sacó pelotas increíbles que pudiera dejar el partido más equilibrado“, agregó Volpi en rueda de prensa post-partido.

Por otra parte, Tiago realizó un análisis de la situación de partido donde todo Toluca pidió penal por mano de Dilrosun. “En mi visión, mismo estando lejos, se veía un penal claro, pero al final yo creo que hay cámaras para que chequeen, dijeron que no fue, y bueno. No he visto la jugada de nuevo entonces no te puedo opinar bien si fue o no”, admitió el referente que tiene la plantilla escarlata.

El capitán de los Diablos Rojos hizo autocrítica por lo realizado pero rescató lo positivo del resultad. “Golpes así te hacen reflexionar y poner los pies en la tierra, ver realmente dónde estás parado, que no has ganado nada todavía“, apuntó el arquero sudamericano, con bronca todavía por la floja presentación del Toluca.

Tiago Volpi ya pone la mente en lo que se aproxima por delante para el conjunto escarlata en el Clausura 2024. “Viene un momento clave porque todavía faltan dos fechas y hay que cerrar de la mejor manera posible para clasificar directo entre los seis primeros“, concluyó el brasileño que se marchó de muy mala gana tras recibir cinco goles.