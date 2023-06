En busca de fortalecer su plantel de cara al próximo torneo, Tigres tiene la mira puesta en Alexis Vega como posible refuerzo para su delantera. El conjunto felino, que cuenta con jugadores destacados como Diego Lainez, Sebastián Córdova y André-Pierre Gignac, tiene como objetivo principal lograr el bicampeonato en la Liga MX.

Tigres, interesado en Alexis Vega

Según la información proporcionada por Fox Sports, Tigres tiene interés en incorporar a Vega en sus filas para la próxima campaña. Sin embargo, debido a su importancia en el esquema de Veljko Paunovic, los regiomontanos enfrentarán dificultades para hacerse con los servicios del talentoso delantero.

Tigres ha tomado la decisión de enfocarse en la contratación de jugadores mexicanos y dejar de lado la opción de fichar extranjeros. Recientemente, el club anunció a Eugenio Pizzuto y Felipe Rodríguez como sus nuevos fichajes, siguiendo esta política de reforzarse con futbolistas nacionales.

Siboldi sobre el interés por Vega

El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi ya se consagró campeón al vencer a Chivas en la Final del Clausura 2023 y ahora tiene la intención de “robarse” al mejor hombre de su rival. Cabe destacar que Vega se encuentra actualmente concentrado con la Selección Mexicana para disputar la Nations League y la Copa Oro.

El entrenador se refirió a la posibilidad de este fichaje en conferencia de prensa: “Es un buen jugador, pero a no ser que Chivas necesite dinero no creo que se desprende de un futbolista como él. No estoy esperando por esto, pero veremos. Falta tiempo“.