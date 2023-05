A pesar de la gran cantidad de contratiempos que sufrió a lo largo del semestre, el Club Tigres ya está en la gran Final del Clausura 2023. Los Felinos derrotaron a Monterrey en las Semifinales de la Liga MX, con un interesante planteo de su entrenador, Robert Dante Siboldi.

Tras ganar por la mínima y meterse en la Final, Siboldi elogió el trabajo de sus jugadores: “Me siento feliz por los muchachos, lograron lo que se habían propuesto desde el inicio de torneo. Feliz de estar en casa, orgulloso de este equipo. Hoy los jugadores pusieron lo que había que poner, mucho carácter, mucha entrega y deseos de seguir avanzando”, valoró.

La estrategia para derrotar a Monterrey

Para visitar a Rayados en el BBVA, Robert Dante Siboldi apeló a un cambio de esquema: sin Samir, su mejor zaguero, agregó a Guido Pizarro como tercer elemento en la defensa. Fue un 5-3-2 muy marcado, con Sebastián Córdova por detrás de André-Pierre Gignac en el ataque.

“La estrategia teníamos que plantearla. Dar un cambio a lo que veníamos haciendo. Estábamos siendo predecibles y teníamos que buscar una evolución. O evolucionamos o revolucionamos. Lo conseguimos ante un gran equipo y un entrenador sensacional que conozco y aprecio mucho, ante este Estadio con la gente que los apoyó a morir”, analizó Siboldi al término del encuentro.

El entrenador de Tigres UANL sabe que logró su cometido: “Sorprendimos y ésa era la idea, que no supieran dónde estábamos parado. Es un equipo que nunca hay que darlo por muerto. Cuando menos favorito es, más rebeldía saca y no es de ahora sino desde hace tiempo atrás. Medio mes atrás no pensaba que iba a estar viviendo este momento”, reconoció el estratega uruguayo.

¿Se ganó la continuidad en Tigres?

Pese a su gran logro, Robert Dante Siboldi todavía prefiere no hablar de su continuidad en el banquillo, sino enfocarse en la Final de la Liga MX: “No, no estoy pensando en eso. Estaba claro cuando hablamos con la directiva, soy de casa y cuando se pueda hablar de continuar, lo hablaremos. Y si está que tenga que dar el paso a un costado, se hablará. Por ahora no estoy pensando en eso, sino en la final, hacer una gran serie con el que sea y ser campeón. Este equipo ha tenido difíciles momentos y nunca se rindió”, manifestó.