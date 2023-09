Después de la polémica en la victoria del América ante el Querétaro, las Águilas defenderán el primer lugar del Apertura 2023 de la Liga MX contra los Diablos Rojos del Toluca FC. El partido se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre.

Y en la antesala a este encuentro, que promete ser de los más atractivos de esta nueva jornada, una de las máximas figuras del Toluca de Nacho Ambriz le puso picante al duelo.

¿Qué dijo Tiago Volpi del América?

Al ser consultado por su próximo rival, el portero brasileño declaró: “Yo no veo ningún equipo invencible. Sabemos que tienen calidad, respeto al Club América por la institución que tienen. No veo a un equipo imbatible. Al final, lo que me llama la atención de esta liga, es que todos pueden pelear con todos. No le pasaron por encima a Querétaro“.

El dato del América que asusta a Toluca

En la antesala del partido, los Diablos Rojos deberán tener cuidado con un dato de las Águilas que marca su enorme poderío: tras las primeras ocho jornadas, el América es el líder de la tabla y también del goleo, ya que llevan convertidos un total de 18 goles.

“Ellos son un equipo ofensivo, nosotros también somos un equipo ofensivo. A ver cuál ofensiva es la más efectiva del partido. Ojalá sea la de nosotros“, sentenció Volpi.