Después de muchas idas y vueltas, el Toluca FC tiene nuevo entrenador para el torneo Clausura 2024. Estamos hablando del portugués Renato Paiva, de 53 años. El último paso del DT fue en el futbol de Brasil, donde tuvo un ciclo por el FC Bahía.

Los Diablos Rojos finalmente tienen al reemplazante de Ignacio Ambriz, quien fue despedido a falta de cuatro jornadas para el cierre de la temporada regular del torneo Apertura 2023. Desde allí, se hizo cargo Carlos María Morales, de manera interina.

El Tanque no pudo cambiar el rumbo del equipo, sumó tres derrotas y una victoria y Toluca no logró la clasificación ni al Play In ni a la Liguilla, por lo que se terminó la competición para el club en este 2023.

La oficialización se realizó este viernes, 1 de diciembre, a través de las redes sociales de la institución. “Recibimos una llamada importante desde Portugal. Bienvenido, Renato Paiva“, escribió la cuenta de Twitter de Toluca.

Los números de Renato Paiva, el DT de Toluca

Paiva también tuvo un paso por la Liga MX en su pasado como profesional: en el Club León. Sin embargo, solamente dirigió cuatro meses y 18 encuentros (desde julio hasta noviembre del 2022).

El entrenador portugués se formó en las divisionales del Benfica. Allí llegó a estar a cargo del segundo equipo del club. Por otra parte, comandó durante más de un año en Independiente del Valle, de Ecuador.

Los títulos de Paiva como entrenador

Renato Paiva, a lo largo de toda su carrera, supo gritar campeón en una sola ocasión. Lo logró en Ecuador, con Independiente del Valle, durante la temporada 2020-21.