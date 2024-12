Leo Fernández es uno de los nombres del momento, sobre todo en lo que al mercado de fichajes refiere. Sin lugar en el Toluca, equipo que es dueño de su ficha, el volante uruguayo que estuvo cedido en Peñarol durante este 2024 es del interés de distintos gigantes de Sudamérica que sueñan con tenerlo en su plantilla en 2025.

Uno de ellos es el propio equipo aurinegro, que no se da por vencido y continúa con las gestiones para extender la estadía de un futbolista que supo darle numerosos réditos durante este año. Sin ir más lejos anotó 22 goles y dio 17 asistencias en 47 partidos y fue parte fundamental en las obtenciones del Apertura, Clausura y Campeonato Uruguayo. A su vez, también se destacó en la Copa Libertadores, torneo en el que su equipo alcanzó las semifinales después de 13 años.

Sin embargo, otro histórico del continente como River Plate se ha sumado a esta novela con intenciones de llevarse a Leo Fernández a Argentina. Por ello, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, reveló que habló con Jorge Brito, mandamás de los Millonarios, para conocer la prioridad que tendría el futbolista charrúa en el club de la banda roja.

Leo Fernández es uno de los nombres del momento en el mercado de fichajes. (Imago)

“Desde el momento que esto te ocupa la mayoría del día, te mueves. Y si te dicen que va a un club con el que tienes tan buena relación, preguntas: ¿es tu prioridad o tu tercer jugador?”, manifestó Ruglio en el ciclo Polideportivo de Tele Doce.

Además, entre sonrisas, dio a conocer el particular pedido que le realizó a su colega. Al respecto, comentó: “Al inicio del mensaje le dices: ‘Qué hacés, Jorge. No me compliques la vida que tienes 500 jugadores…’“. En tanto, antes de terminar admitió que Leo Fernández es el jugador por el que Peñarol pondrá todos sus esfuerzos, ya que la institución no tiene un “plan B” por el momento.

Rechazada: Toluca no aceptó la primera oferta de River Plate por Leo Fernández

En las últimas horas, River Plate avanzó por el ex Tigres UANL y le presentó a Toluca una primera propuesta económica para quedarse con un porcentaje de la ficha del jugador. Sin embargo, esta oferta, que habría sido menor a los 7/8 millones de dólares que pretenden los Diablos, según informó el periódico argentino Olé, fue rechazada ya que la directiva escarlata pretende vender el 100% de los derechos económicos de Leo Fernández.

Por su parte, Peñarol no se quedó atrás y tentó al futbolista con “un contrato de tres años que jamás se le ofreció a ningún jugador de Uruguay”, según las palabras de su presidente en 100% Deporte.