La llegada de Alexis Vega al Toluca fue una de las grandes noticias que hubo en el mercado de transferencias de la Liga MX, de cara al torneo Clausura 2024. Sin embargo, el mediapunta y delantero todavía no hizo su debut con los Diablos Rojos.

Ante esto, luego del empate del Toluca por 1-1 ante Club Puebla, Renato Paiva, entrenador del equipo, fue consultado sobre cuándo estará listo Vega para hacer su estreno.

De esta manera, te contamos, a continuación, qué fue lo dijo Paiva sobre la nueva figura de los Diablos, cuándo podrá jugar y todos los detalles que se deben conocer al respecto.

La decisión de Paiva con Alexis Vega en Toluca

“Alexis Vega no va a jugar contra Chivas, no. Todavía no se encuentra listo físicamente“, comenzó declarando Paiva, descartando que el delantero juegue vs su ex equipo.

Luego, contó la decisión que tomó el cuerpo técnico con él: “Alexis está en un trabajo de fortalecimiento muscular y le estamos dando estructura física para que él pueda poner su calidad técnica y táctica. Entonces no vamos a arriesgarnos ni precipitarnos“.

“El partido contra Chivas Guadalajara va a ser muy difícil y tendremos que ser, durante los 90 minutos, un equipo competente. Porque si regalamos, otra vez, vamos a tener muchos problemas“, cerró.