Una vez finalizada la competencia en 2024, la directiva de Tigres comenzó a delinear los rumbos del equipo para afrontar el Clausura 2025 de la Liga MX. Además de fichajes para sumar a la plantilla de Veljko Paunovic, también analizan las posibles partidas de futbolistas.

ver también ¿Se va? Un jugador campeón con América está en la mira de Tigres de cara al Clausura 2025

Un caso particular es el de Samir Caetano. El defensor brasileño de 30 años no figura en los planes del entrenador serbio y desde entonces la directiva de los Felinos intenta llegar a un acuerdo con el zaguero, que incluso hace más de una semana que se entrena con la Sub 23 a la espera de resolver su futuro.

Y si bien aseguran que el futbolista rechazó propuestas de equipos brasileños debido a que las ofertas económicas ni siquiera igualaban a lo que percibe en Tigres, por estas horas apareció un elenco fuerte del Brasileirao que lo tendría en carpeta y podría iniciar gestiones para ficharlo.

Publicidad

Publicidad

Samir Caetano, en Tigres. (Getty Images)

A Samir lo buscan desde Rio de Janeiro

Según el periódico O Dia de Brasil, Vaso da Gama analiza la posibilidad de sumar a Samir Caetano, oriundo de Rio de Janeiro y con debut y extensa trayectoria en Flamengo. Ahora bien, el futbolista deberá definir cuanto antes su situación.

Información de Mediotiempo dio cuenta de que la directiva de los Felinos ha intentado liberarse sin éxito del brasileño dado que de esa manera liberaría un cupo de extranjeros pensando en el actual mercado de fichajes.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Samir Caetano evitó hablar de su situación ante los medios pero está claro que no tendrá espacio en Tigres, donde no sumó partidos en el último semestre del año pasado.