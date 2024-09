El ex jugador Gonzalo Pineda quedó en libertad de acción luego de alejarse del Atlanta United de la MLS tras una serie de malos resultados. De esa manera, terminó la primera experiencia como primer entrenador del mexicano, que duró ni más ni menos que tres años.

Luego de 110 partidos al menos de los rojinegros, el entrenador le puso punto final a su travesía en Estados Unidos y ahora espera una nueva oportunidad. En diálogo con Récord, expresó que no tendría ningún problema de dirigir en México, que sería la primera vez.

“Depende el proyecto sobre todo, si hay algo que me interesa mucho es, tomar un proyecto que sea interesante“. Y agregó: “Que tenga todos los elementos para hacer un gran trabajo, estoy abierto a cualquier posibilidad”. De esa manera, el técnico no tendría ningún problema de dirigir en el país si lo que se le presenta es una oportunidad sólida.

Gonzalo Pineda compartió tiempo con la Selección Mexicana cuando entrenó en Atlanta. [Foto IMAGO]

Además, también comentó los rumores que lo vinculan a Pumas, equipo en el que debutó como jugador en 2003 y se mantuvo hasta 2005. Allí ganó 3 títulos. “No sé de dónde salen esos rumores, no tengo conocimiento, y normalmente no filtro esa información a los medios”, expresó de manera contundente.

Y añadió: “Si me contactan nunca lo digo, no me gusta poner leña en el fuego, porque se hace una presión muy mediática y a mí me gusta ser muy respetuoso del entrenador en curso, porque hay un entrenador que hay que respetarlo”. “Lo segundo es una suposición y no quisiera tocar el tema”, finalizó.

¿Cómo le fue a Gonzalo Pineda en Atlanta United?

El estratega mexicano es el técnico que más partidos dirigió en el joven club estadounidense. Con 110, superó los 74 de Gerardo Martino. De esos partidos, ganó 38, empató 31 y perdió 41, cosechando un 43,94% de los puntos, algo irregular. No cosechó títulos en el club en su estadía, el gran debe.