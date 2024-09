El argentino, y ex jugador de los Felinos, habló sobre su vínculo con Pumas y su carrera como entrenador.

Esteban Solari, de 44 años, actualmente es el entrenador de Everton de Viña del Mar, en Chile. El ex futbolista se retiró en 2016 en Aucas (Ecuador) y en 2017 comenzó su carrera como técnico.

Como jugador, Esteban Solari tuvo un paso breve pero muy recordado en Pumas UNAM. El argentino jugó en la temporada 2007/2008 con los Felinos, en el cual convirtió la suma de 25 goles en 40 partidos.

En dicha temporada, Pumas fue subcampeón del Apertura 2007 y Esteban Solari tuvo un rol sumamente destacado para que el club auriazul alcance la final de la Liga MX. Si bien el argentino solo estuvo un año en los Felinos, sus actuaciones le alcanzaron para ganarse el cariño de los aficionados.

Esteban Solari actualmente está atravesando su segunda experiencia como entrenador principal, en este caso en Everton de Chile. Sin embargo, el ex delantero sueña con dirigir a Pumas en un futuro.

Esteban Solari sueña con dirigir a Pumas UNAM

“El vínculo con Pumas es constante. Si bien estuve solo un año y pasé por muchos clubes en mi carrera, me hice hincha de Pumas y siempre di un extra allí. Tengo relación con la gente porque me escribe mucho y me transmite su cariño”, comentó en un principio Esteban Solari en una entrevista con el periodista argentino César Luis Merlo.

“El aficionado de Pumas es muy pasional y lo demuestra. Te alienta incondicionalmente. Por eso para mí es un club que, además de eso, tiene una cultura y una historia que lo hace distinto al resto en México. Los argentinos nos sentimos muy a gusto en el club”, agregó el actual entrenador.

Luego, al ser preguntado sobre si le gustaría dirigir a Pumas algún día, Esteban Solari no dudó: “Pumas fue un lugar donde fui muy feliz y estoy seguro que algún día volveré. Me encantaría ser el entrenador alguna vez. Es un club enorme y con mucho potencial, así que sí, uno de mis objetivos es dirigir a Pumas”.

La carrera de Esteban Solari como entrenador

Luego de comenzar como entrenador en las Fuerzas Básicas de Rosario Central en 2017, Esteban Solari estuvo de 2019 a 2022 con Fernando Batista, actual técnico de Venezuela, en la Sub20 y Sub23 de la Selección Argentina.

Después de su paso en la Albiceleste, el ex futbolista de Pumas tuvo su primera experiencia como entrenador principal en el Johor DT de Malasia, club con el que cuatro títulos. Y desde marzo de 2024 es el técnico de Everton de Viña del Mar.