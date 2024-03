¿Xolos vs. León va por TV abierta? Donde ver el partido de la Jornada 10 del Clausura 2024

La Jornada 10 del Clausura 2024 está que arde con duelos estelares, uno de ellos será en el que se medirán Xolos Tijuana y Club León. El equipo de la frontera es el único que no ha logrado vencer en el torneo y la continuidad de Miguel Herrera se empieza a complicar. La Fiera por su parte busca encontrar una regularidad.

El duelo entre Xolos y León le dará cierre a la Jornada 10 del Clausura 2024. El encuentro se disputará este domingo 3 de marzo a las 21 horas y no será transmitido de manera abierta para el territorio nacional. La única alternativa será seguirlo en vivo y de manera exclusiva a través de la señal de Fox Sports Premium y mediante la plataforma de ViX Premium.

Panorama complicado para Miguel Herrera en Xolos

El Piojo aún no ha podido llevar a la victoria al equipo de la frontera, en los nueve juegos anteriores, Xolos sumó cinco empates y cuatro derrotas. A pesar que los resultados no lo acompañan, Miguel Herrera se mantiene firme en su posición y ha rechazado la posibilidad de abandonar el cargo pese a no obtener ningún triunfo.

Ya ha transcurrido la mitad del Clausura 2024 y la tendencia marca que Xolos está complicando su aspiración a la Liguilla. Si bien se vio una gran mejora en el duelo contra Monterrey, Miguel Herrera se está quedando sin créditos y el duelo de local ante León puede ser determinante para su futuro dentro del equipo.

Posibles alineaciones de Xolos y León

Los posibles once de Xolos que usaría Miguel Herrera para conseguir la primera victoria en el Clausura 2024: Toño Rodríguez; Kevin Balanta, Nicolás Díaz y Rafael Fernández; Diego Zaragoza, Iván Tona, Christian Rivera y Francisco Contreras; Domingo Blanco, Jose Corona y Raúl Zúñiga.

Por su parte Jorge Bava pondría este once de León para sumar la segunda victoria consecutiva de León: Rodolfo Cota; Iván Moreno, Jaine Barreiro, Adonis Frías y Osvaldo Rodríguez; Edgar Guerra, Sebastián Santos, José David Ramírez y Elias Hernández; Federico Viñas y Alfonso Alvarado.