Tras su presentación en el Festival de Música de Coachella, el “Conejo Malo” regresará al ring de WWE desde su participación en WrestleMania 39. Bad Bunny se enfrentará al ‘arquero de la infamia’ Damian Priest. Si eres fan del puertorriqueño, toma nota de cómo ver en vivo su ‘Street Match’ (lucha callejera).

No es la primera vez que el intérprete de “Me porto bonito”, “Tití me preguntó” y “Yonaguni" tiene un enfrentamiento en WWE con el rapero Damian Priest, quien en un inicio fuera su compañero y con el que se proclamó campeón de la 37º edición de Wrestlemania en una lucha por parejas contra Morrison y The Miz. Su rivalidad surgió tiempo atrás, recordemos la golpiza que Dominik Mysterio y Damien Priest en Monday Night Raw le dieron al cantante, después de que este defendiera a Rey Mysterio.

¿Cuándo será la pelea entre Bad Bunny y Damian Priest?

La pelea será el próximo sábado 6 de mayo en el Coliseo Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico.

Cartelera completa de Backlash 2023

Damian Priest vs. Bad Bunny | Street Fight Match

Rhea Ripley (c) vs. Zelina Vega | Smackdown Women’s Championship Match

Bianca Belair (c) vs. IYO SKY | RAW Women’s Championship Match

Austin Theory (c) vs. Bronson Reed vs. Bobby Lashley | WWE United States Championship Match

Kevin Owens, Sami Zayn & Matt Riddle vs. The Usos & Solo Sikoa

Cody Rhodes vs. Brock Lesnar

Seth “FREAKIN” Rollins vs. Omos

¿Dónde y a qué hora ver en vivo la pelea de Bad Bunny en Backlash 2023?

No se ha confirmado el orden de los combates, pero se estima que el evento de WWE comenzará a las 8 de la noche, hora local. Podrás ver la pelea de Bad Bunny y Damian Priest en WWE Backlash 2023 a través del servicio de WWE Network en Latinoamérica.