En la WWE se viven momentos importantes debido a que se han anunciado tres grandes luchadores que ingresarán al Salón de la Fama que se encuentra en Dallas. Según lo informado en las últimas horas, Shad Gaspard y los hermanos Steiner serán ingresados en la promoción del 2022.

Cabe recordar que en el 2021 fueron promocionados al Hall of Fame Kane, Rob Van Dam, Eric Bischoff, Molly Holly y The Great Khali. Por otro lado, para este año ya se había informado que ingresaría The Undertaker, Vader y Queen Sharmell.

¿Quién es Shad Gaspard?

Shad Gaspard fue uno de los grandes atletas que tuvo la lucha libre luego de que haber dado su salto del básquet a esta disciplina. Sin embargo, no se destacó en la WWE, pero fue uno de los grandes representantes que tuvo este deporte por lo que será reconocido Warrior Award 2022 por la fuerza y perseverancia inquebrantables, que vive la vida con el coraje y la compasión que encarna el espíritu indomable de The Ultimate Warrior.

Cabe recordar que Gaspard falleció el pasado 19 de mayo de 2020 luego de que haya estado nadando con su hijo en California, luego de pedirle a los rescatistas que vayan por su hijo y no por él, quien finalmente perdió la vida.

¿Quiénes eran los hermanos Steiner?

Hablar de Rick y Scott Steiner es nombrar a parte de la historia grande de la lucha libre en los estados unidos debido a que fueron una de las parejas más importantes en la lucha libre cuando iniciaron su carrera en 1989 donde llegaron a el título de pareja de la WCW.

Por otro lado, los Steiner brillaron en la WWE luego de que hayan aparecido de la mejor manera en la primera noche de la Monday Night Raw en 1993 al luchar contra The Headshrinkers. A su vez, ganaron dos veces el campeonato de parejas de la WWE.