Previo al gran evento NXT Deadline 2022, el legendario Shawn Michaels fue cuestionado en conferencia de prensa telefónica sobre un tema que ha generado incertidumbre entre la afición durante la última semana. ¿Cuál tema? El posible retorno de William Regal a WWE.

Ante los rumores y comentarios que han surgido en redes sociales, Michaels indicó que no está en posición de confirmar esa noticia. Sin embargo dice ver con buenos ojos la posibilidad de que Regal regrese en un futuro a WWE porque es un elemento que se ha ganado un lugar como estrella luchística.

"Ahora mismo no hay nada oficial que tenga que anunciar", comentó Shawn Michaels. "Voy a decir esto, nos encanta Steve. Tenemos un gran respeto por Steven Regal y lo que significa para NXT y WWE, y la lucha libre a todos los niveles. Actualmente soy un hombre que lo ha estado leyendo de ustedes. Hasta el momento no puedo decir más", dijo a la prensa.

Cabe recordar que a principios de este 2022 William Regal fue despedido de WWE y se fue a All Elite Wrestling. En días recientes ha generado controversia la versión de que las cosas entre la estrella y la empresa no andan bien, por lo que cobra fuerza la posibilidad de que Regal y WWE vuelvan a estar juntos en el primer trimestre de 2023. ¿Será?

La función de NXT Deadline

Este 10 de diciembre, a través de un evento premium de WWE, el programa tendrá el enfrentamiento entre Isla Dawn y Alba Fyre. También se disputará el Campeonato de Parejas NXT entre Pretty Deadly y The New Day.

Se llevará a cabo el Iron Survivor Challenge femenil: Roxanne Perez vs. Zoey Stark vs. Kiana James vs. Cora Jade vs. Indi Hartwell. De igual manera se efectuará el Iron Survivor Challenge varonil: JD McDonagh vs. Joe Gacy vs. Carmelo Hayes vs. Grayson Waller vs. Axiom. La función estelar es por el Campeonato NXT entre Bron Breakker y Apollo Crews.