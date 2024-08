Luego de la temprana eliminación de México en la Copa América 2024, donde el equipo de Jaime Lozano no pudo superar la fase de grupos en una zona con Ecuador, Venezuela y Jamaica, la Federación Mexicana de fútbol se puso manos a la obra y cerró la contratación de Javier Aguirre.

ver también Dos cracks de México que supieron brillar hoy están sin club y su futuro es incierto

El Vasco, cabe recordar, viene de dirigir al Mallorca de España y tendrá su tercer ciclo en el combinado nacional. Ya fue parte de los ciclos que llevaron a la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial de Corea-Japón del 2002 y Sudáfrica 2010.

En su vuelta, Aguirre no se escondió a la hora de hablar de convocados y reveló que no tendría ningún tipo de problema para volver a convocar a ciertos de jugadores, la mayoría de ellos experimentados. En septiembre será su debut en la Fecha FIFA y podría haber varias sorpresas.

Héctor Herrera está dispuesto a volver a la Selección Mexicana. [Foto IMAGO]

Uno de los que se pronunció abiertamente a disposición fue el mediocampista Héctor Herrera: “Nunca me voy a cerrar. Prefiero dejar la puerta abierta y, si piensan que puedo ayudarles, colaborar o apoyar en algo, yo encantado de poder estar ahí“. El jugador no fue incluido en la nómina para el último certamen internacional.

En una nota con TV Azteca, el volante de 34 años admitió que estaría en condiciones de volver a la Tri si lo convocan: “No me considero viejo, pero a lo mejor la gente piensa que después de tantos años no es lo mismo”. “El fútbol no es de edad, es de momentos“, aseveró.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Pudo haberlo acompañado? Javier Aguirre puso fin a los rumores que lo vinculaban con Jaime Lozano

Elogios para Javier Aguirre y Rafael Márquez

El futbolista del Houston Dynamo también se refirió al nuevo cuerpo técnico del equipo: “Yo considero que Aguirre es el mejor entrenador mexicano que tenemos. Por lo que ha hecho y donde ha dirigido”. Y agregó: “Rafa Márquez es uno de los mejores jugadores mexicanos que ha dado el país y con todas la experiencia que estaba generando”. “Los dos van a ayudar muchísimo al futbol mexicano y a la selección”, cerró.