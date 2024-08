Javier Aguirre se encuentra en proceso de diagramado de la lista de convocados para su primer par de partidos al frente de la Selección Mexicana, y necesita conocer qué hará cada uno de los futbolistas ‘elegibles’ con su presente y futuro deportivo, para saber si tenerlos en cuenta o no para las citaciones.

En este contexto, uno de los jugadores que tomó recientemente una determinación al respecto ha sido César Montes, sub-capitán del ‘Tri’ detrás de Edson Álvarez. El defensa decidió junto a su familia dónde jugará esta temporada y así lo comunicó a la prensa española.

El central de 27 años platicó con el sitio ‘La Voz de Almería’ y aseguró que, de no mediar imprevistos, se quedará en Almería para disputar la Segunda División, más allá de los rumores que recientemente lo vincularon al Inter Miami de Estados Unidos y que luego el propio Gerardo Martino desmintió.

“Soy jugador del Almería, he trabajado muy bien con el míster y él me contempla como uno más de la plantilla, a mí me encantaría quedarme; mi familia está cómoda y mis niños están disfrutando al máximo de la ciudad“, reveló César Montes en una entrevista con el medio andaluz, confiado de que allí podría recuperar su mejor nivel.

César Montes se quedaría en Almería a jugar la Segunda División [Foto: Getty]

El zaguero, que tiene cuatro años de contrato vigentes con Almería, desmintió los trascendidos que sostenían que por nada se quedaría en una categoría menor. “Estoy comprometido con la institución, pasaron muchas situaciones desde Espanyol que no vienen al caso, pero no es que yo no quisiera jugar en Segunda; estoy aquí en Almería, lamentablemente tocó descender y lo afrontamos como se debe, con ilusión”, expresó el nacido en Hermosillo.

Publicidad

Publicidad

Además, aseguró que su gran objetivo para esta temporada es recuperar los minutos y el rendimiento que no lo acompañaron la campaña pasada, y mejorar a nivel individual y colectivo. “Esa espinita del año pasado está ahí y por eso me estoy esforzando para que se vea al mejor César Montes; asumo mi responsabilidad pero entramos en una dinámica desfavorable y te terminas contagiando, queremos revertir eso”, agregó el ex Rayados de Monterrey, que atraviesa su segunda estadía en un club europeo.

ver también Regresa un histórico: Javier Aguirre elige su primer convocado a la Selección Mexicana

César Montes, que según la prensa española viene de descartar ofertas de México y Estados Unidos, se muestra listo para iniciar el semestre. “Mucha espera, mucho trabajo detrás para que llegue el momento de una nueva temporada; pocas veces he podido hacer una pretemporada completa como con el Almería y me siento perfecto físicamente“, concluyó el futbolista de buena trayectoria, que se ilusiona con tocar su techo y continuar siendo convocado a la Selección Mexicana, ahora con el ‘Vasco’ Aguirre siguiendo su andar.

Encuesta¿Qué te parece la decisión de César Montes? ¿Qué te parece la decisión de César Montes? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad