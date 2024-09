Memo Ochoa revela haber rechazado una oferta de México y otras millonarias antes de llegar a Portugal

Durante muchas semanas, el futuro de Guillermo Ochoa dio mucho de lo que hablar en México. Finalmente, el portero firmó con el AVS de Portugal, logrando mantenerse de esa forma en el futbol europeo. Sin embargo, antes de llegar a su nuevo club, el mexicano rechazó otras propuestas anteriormente.

Memo Ochoa continuará su carrera en la máxima categoría de Portugal (IMAGO)

Luego de una última temporada en Salernitana de Italia, a Memo le llegó el momento de encontrar nuevo club. Como era de esperar, los rumores estuvieron activos durante mucho tiempo, y se terminaron disipando con la firma de contrato del portero en Portugal.

Las ofertas que rechazó Memo Ochoa antes de llegar a Portugal

A pesar de sus 39 años, hubo una gran cantidad de clubes que se interesaron en Guillermo antes de su llegada a Portugal. Tal es así que el propio Ochoa confirmó que, antes de firmar contrato con AVS, recibió muchas propuestas, y hasta hubo una del futbol mexicano.

“Tuve algunas ofertas de algunos lugares que realmente no quería forzarlo: ir a alguna liga exótica, de repente algunos torneos en Europa, alguna de Medio Oriente, quizá alguna en México que era bastante difícil, en categorías inferiores a primera división también”, expresó el portero en un comienzo.

¿Por qué Memo Ochoa eligió AVS como su nuevo club?

“No fue sencillo, pero estaba confiado en que algo iba a salir algo de alguna liga importante, algo en primera división que era lo que me interesaba”, comentó para comenzar. Acto seguido, añadió: “La oferta que juntó todos esos aspectos fue la de AVS. Un club en Portugal, en una liga importante de Europa, un club importante que confía en mí plenamente, que me abre las puertas para continuar jugando, para hacerlo dentro del campo”.

“En el aspecto deportivo reunía todos los requisitos, que me llamaba la atención. Ni siquiera es el tema económico por lo que estoy aquí. AVS me permite desarrollarme como futbolista y en una liga que me va exigir, no va a ser sencilla. Siento que fue una gran elección, el seguir compitiendo en Europa es lo que me llama la atención”, concluyó el mexicano.