Pasaron ya dos meses desde la lesión de Edson Álvarez en la Copa América de Estados Unidos 2024. El mediocampista de la Selección Mexicana sufrió un desgarro en su pierna izquierda durante el debut del Tri en el certamen continental ante Jamaica que lo marginó de la competencia continental y de toda actividad profesional.

Sin embargo, parece que el tiempo de inactividad apartado de los campos de juego habría llegado a su fin para el futbolista del West Ham inglés. Así lo anunció el prestigioso periodista Fabrizio Romano, quien comentó que el jugador de 26 años podría estar de regreso este mismo fin de semana en el marco de la segunda jornada de la Premier League.

Edson Álvarez sufrió un desgarro en su pierna izquierda el pasado 23 de junio. (Imago)

Vale destacar que este sábado 24 de agosto, los Hammers visitarán a Crystal Palace desde las 8:00 horas (centro de México) buscando recuperarse de la derrota por 2-1 ante Aston Villa en el encuentro inicial del certamen inglés.

La última vez que Edson Álvarez vistió la playera de West Ham fue el pasado 19 de mayo. En aquel entonces, disputó 19 minutos en la derrota de su equipo ante Manchester City por 3-1 en condición de visitante.

¿Cambia de aire?

Al mismo tiempo, el mencionado comunicador consignó que aún hay clubes interesados en el ex América durante los últimos días del mercado de fichajes de Europa, el cual cierra el próximo 31 de agosto.

Habría clubes interesados en fichar a Edson Álvarez, aunque aún no hay ofertas concretas. (Imago)

No obstante, no consignó los nombres de los posibles interesados y aseguró que hasta el momento no hay ofertas formales sobre la mesa.