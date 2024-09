Guillermo Ochoa ha construido una extensa trayectoria en el futbol europeo. El ex portero de la Selección Mexicana, que está disputando su onceava temporada en el Viejo Continente con el Avs de Portugal, se dio el gusto en jugar en las ligas más importantes del mundo tales como la española, la italiana y la francesa. […]

Guillermo Ochoa ha construido una extensa trayectoria en el futbol europeo. El ex portero de la Selección Mexicana, que está disputando su onceava temporada en el Viejo Continente con el Avs de Portugal, se dio el gusto en jugar en las ligas más importantes del mundo tales como la española, la italiana y la francesa.

No obstante, el surgido en América nunca logró llegar a uno de los denominados “grandes” o “poderosos” de Europa, considerados así por sus títulos y/o poderío económico, aunque sí estuvo cerca de hacerlo.

Así lo comentó el analista Francisco Javier González, de TUDN, quien reveló que el guardameta de 39 años estuvo a punto de arribar al PSG francés, pero no pudo hacerlo por dos razones, siendo una de ellas verdaderamente insólita.

“Son dos cosas. Uno que es extra comunitario y dime cuántos hay: Keylor Navas, Claudio Bravo… muy poquitos. Ese es un factor”, dijo el comentarista en el programa Línea de 4.

En adición a esto, agregó: “La gente que trató de colocar en su primer viaje a Memo Ochoa en el PSG recibió una llamada de (Antoine) Kombouaré, que era el técnico del equipo… Estuvieron a nada de contratarlo y la explicación, que no tenía por qué darla, pero le habló a la gente que estaba con Ochoa y le dijo: ‘No me la puedo jugar con un portero de un país que no tiene prestigio internacional'”.

¿En qué clubes europeos jugó Memo Ochoa?

Memo Ochoa jugó en seis clubes europeos a lo largo de su carrera. Su primera experiencia en el Viejo Continente fue en el Ajaccio francés entre 2011 y 2014, desde donde posteriormente emigró hacia España para jugar en Málaga (2014-2016) y Granada (2016-2017). Luego se mudó hacia Bélgica para defender la portería del Standard Lieja (2017-2019) antes de regresar a México para emprender una etapa de casi cuatro años en su vuelta al América (2019-2023).

Memo Ochoa jugó en seis clubes europeos a lo largo de su carrera. (Imago)

Tras esto, volvió a Europa para jugar en Salernitana de Italia (2023-2024) y en el Avs de Portugal, club en el que milita actualmente.