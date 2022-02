El Principito le aplaudió a JJ su valentía para buscarse una oportunidad en el Getafe y no se resignó a quedarse en México, a pesar de que su experiencia no fue la ideal.

Luego de que la salida al futbol extranjero de José Juan Macías causara una gran expectación por su fichaje con el Getafe de la primera división española, su regreso anticipado al balompié mexicano ha generado muchas críticas y ante esos cuestionamientos Andrés Guardado ha salido en defensa del delantero.

Una de las críticas más agudas en contra de José Juan Macías fue lanzada por José Luis Higuera, ex directivo de las Chivas del Guadalajara. Avalado por su trayectoria de 15 temporadas en el futbol europeo, Andrés Guardado aplaudió el intento que el joven delantero emprendió en el verano de 2021.

"Se habla que es mejor quedarse en México en un buen equipo que venir a apostar a un equipo de la tabla baja en España o Inglaterra, no soy partidario de eso", dijo Andrés Guarado en entrevista para Fox Sports. "Lo de JJ Macías lo aplaudo muchísimo, no salió bien, pero que haya tenido la valentía de probarse, de intentarlo es de aplaudirse y no de criticarlo".

¿Por qué no hay más futbolistas mexicanos en Europa?

Asimismo, Andrés Guardado volvió a señalar que los responsables de que no haya más futbolistas mexicanos en el futbol europeo son precisamente los directivos de sus clubes de origen cuando los negocian con los equipos interesados.

"Les llama la atención uno, lo siguen y cuando van y preguntan por él se echan para atrás, porque los precios que se manejan en México son muy altos. No hablo de que a lo mejor nos devaluemos o nos demos un valor bajo, pero hay que ser honestos y realistas en la situación que estamos y que muchas veces podemos ser más flexibles con ciertas ofertas de equipos europeos", explicó Andrés Guardado.