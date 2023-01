A sus 36 años y después de haberle puesto punto final a su trayectoria como jugador de la selección mexicana con la que jugó cinco Copas del Mundo, incluida la de Qatar 2022, el mediocampista mexicano Andrés Guardado se encuentra listo para enfocarse en rendir lo mejor posible con su club, el Betis de España.

Andrés Guardado se encuentra muy identificado con el Betis, equipo con el que llegó a 300 partidos en LaLiga ante el Espanyol. Sobre esta marca, el Principito comentó: "300 partidos en LaLiga, muy contento porque prácticamente toda mi carrera la he hecho aquí, aunque estuve tres años y medio fuera entre Holanda y Alemania. Me siento un español más, más allá de que soy mexicano hecho y derecho, pero la verdad es que aquí, el país, las ciudades donde he estado me he sentido muy cómodo y eso ayuda a afianzarte en los equipos. Estoy muy contento de llegar a esta estadística, fruto del trabajo y la constancia".

La consistencia de Andrés Guardado también ha quedado de manifiesto en la Eredivisie con el PSV Eindhoven, y si bien en la Bundesliga no trascendió con el Bayer Leverkusen, ya lleva 500 partidos en Europa: "Eso no sé si es porque he jugado mucho o porque tengo muchos años. Cuando hablo de mi recorrido, es eso, uno se siente orgulloso de las decisiones tomadas. Siempre hay opciones y decisiones que marcan un antes y un después y las decisiones que me ha tocado tomar creo que han sido todas acertadas, muy contento de lo que he vivido".

Andrés Guardado está en su sexta temporada con el Betis y en ese tiempo se ha convertido en un jugador muy apreciado. "Lo que uno intenta es demostrar compromiso dentro del campo. Puedes estar más o menos acertado, pero si lo das todo, eso la gente lo agradece. Es muy difícil que no te enganche el Betis. Yo llevo ya seis años, pero se lo preguntas a jugadores que han estado menos que yo y te dirán que el Betis tiene algo especial, la afición, la ciudad, y además he tenido la suerte dentro de estos años, tres estar en competiciones europeas, ganar una Copa del Rey... Eso ayuda a que te empapes tanto del Betis. Y cuando uno tiene hijos y ves que el Betis para tu hijo se vuelve una 'enfermedad' y lo ves en el día a día, todo va sumando para que un jugador se sienta un bético más, independientemente del tiempo que esté aquí".

¿Dónde se quiere retirar Andrés Guardado?

El actual contrato de Andrés Guardado con el Betis se vence el 30 de junio de 2023. Al parecer, la posibilidad de retirarse en el Atlas está casi descartada, entonces el Principito tiene una nueva posibilidad en la imaginación: "A mí me encantaría seguir, a día de hoy me siento con fuerzas, con ánimos, con ganas de seguir en activo y jugando un par de años más si puede ser, y si es en el Betis, mejor. Me encantaría mantenerme aquí y si puede ser retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos. Y si no lo entenderé perfectamente y buscaremos otro camino, no pasa nada".