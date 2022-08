Todo está listo para que el mexicano Jorge Sánchez comience su camino en el balompié europeo pues en esta ocasión se dio a conocer que el exfutbolista de las Águilas del América ya cuenta con su visa de trabajo para comenzar labores en Países Bajos. Y es que recientemente la propia embajada neerlandesa en México le dio la bienvenida al tricolor por medio de su cuenta de redes sociales.

"¡Bienvenido a Páises Bajos, Jorge Sánchez! El Ajax te está esperando con los brazos abiertos. Te deseamos mucho éxito". Esta semana, Sánchez volvió a México luego de realizar las respectivas pruebas físicas con Ajax y, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones del América instantes posteriores al anuncio de su fichaje, se dijo contento por su fichaje y porque el equipo azulcrema apoyó su traspaso.

"Desde que llegué me han tratado de la mejor manera. Me quedo muy tranquilo de lo que logré, tres campeonatos en América y estoy muy feliz de estar en la historia del equipo. Sin América no se hubiera hecho mi sueño realidad, así que estoy disfrutando del momento", apuntó Jorge, quien destacó que la Liga MX mantiene un crecimiento que le permitirá salida a más jugadores después de que en este mercado se dieron diversas propuestas.

"La Liga MX ha crecido bastante y cada vez lo hemos visto más. Muchos jóvenes han ido a Europa y esto habla bien de la liga. Me quedo muy contento porque entre más mexicanos vayamos a Europa es mejor. Ojalá que vayan más, porque hay calidad y tenemos mentalidad ganadora", finalizó en la que puede ser su última conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa.

El zaguero, ahora ex del América, será el cuarto mexicano en activo dentro de la liga neerlandesa, ya que se unirá a Edson Álvarez, del mismo Ajax, Erick Gutiérrez, del PSV y Santiago Giménez, del Feyenoord. Ajax jugará este domingo como local contra Groningen este domingo y su posible debut en la Eredivisie será el domingo 21 de agosto ante Sparta Rotterdam.