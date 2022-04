El jueves 14 de abril, Bryan Lozano, exfutbolista de los Pumas, viajará a Europa para tratar de seguir los pasos de su hermano mayor Hirving el Chucky Lozano quien ya triunfó en el futbol de Holanda con el PSV Eindhoven y ahora figura en el balompié italiano con el Nápoles.

"Voy en busca de mi sueño, que es lo que he anhelado tanto, se me abre esta oportunidad. Es un reto grande, no es fácil porque el futbol de Europa es muy competitivo, voy preparado en todos los aspectos, para ir con más herramientas y enfocarme sólo en el futbol", dijo Bryan Lozano en entrevista para ESPN.

En los días previos trascendió que Bryan Lozano viajaría a Europa para hacer pruebas en cuatro países, de los cuales en uno ya hay una posibilidad concreta: "Voy a estar como un mes con el Galatasaray, por una invitación, puede ser antes, depende como me vaya. Si en dos semanas o tres semanas los convenzo, me dicen que me quede, sino habrá que seguir buscando, porque hay otros dos equipos de Estambul y uno de Alemania, pero el plan es quedarme ahí".

Futbolistas mexicanos en el Galatasaray

En caso de que Bryan Lozano sea aceptado por el Galatasaray, se convertiría en el tercer futbolista mexicano en militar en ese club turco después del defensa Sergio Almaguer en la temporada 2002-03 y del delantero Giovani dos Santos en la campaña 2010-11.

Otros dos jugadores mexicanos que han llegado a la primera división de Turquía han sido el delantero Antonio de Nigris con tres equipos: Gaziantepspor (2006-07), Ankaraspor (2007-08) y Ankaragücü (2008-09) y el defensa Diego Reyes con el Fenerbahçe (2018-19).