Carlos Mouriño, Presidente del Celta de Vigo, revela el motivo por lo que no hay tantos mexicanos en Europa

La llegada de Orbelín Pineda al Celta de Vigo abrió de nuevo la discusión sobre el por qué más futbolistas mexicanos no han emigrado a Europa, y es que también se reveló que Diego Lainez estuvo en el radar del equipo español, pero Carlos Mouriño, Presidente del Celta, dio a conocer el motivo para que esto no sea una realidad tan fácil para los aztecas a pesar del interés que existe en la Liga MX.

“Yo creo que sí hay mucho interés, lo que pasa es que el mercado mexicano hay que reconocer que para este mercado es muy caro, no hay que negarlo, es la realidad. Nosotros estuvimos tratando también con Diego Lainez antes de que se hiciera con el Betis, y efectivamente es un mercado un poco alto. Eso quizá impide que haya más jugadores mexicanos aquí, pero no por calidad, está quizá un poco más alto el mercado mexicano que el brasileño, que el uruguayo, que el argentino. No estamos hablando de figuras ya 100 por ciento consagradas o de grandes equipos que pueden pagar grandes cantidades, estamos hablando del promedio general de las ligas europeas”, comentó para ESPN.

Para Mouriño también es un riesgo el desembolsar una cantidad significativa por un futbolista mexicano, pues no todos son como Hirving “Chucky” Lozano, quien, a pesar de haber tenido un alto costo en su compra, el canterano de los Tuzos de Pachuca ha desquitado cada peso que se pagó por él.

“Hay casos particulares. Por Hirving Lozano pagaron un montonal de dinero y lo valía, demostró después que lo valía, entonces no es lo mismo, no estamos hablando de ese tipo de casos, sino del caso del jugador que tiene que venir aquí a ver si se adapta, a ver si responde y a ver si juega, entonces sí hay bastante diferencia de esos países que nombré a México, sí hay bastante”.