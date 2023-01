Este domingo 1 de enero se disputó la primera jornada de la Kings League, un torneo de futbol de streamers que es organizado por el exjugador del Barcelona Gerard Piqué y que contó con la participación de Javier Chicharito Hernández jugando para Porcinos, equipo del popular Ibai Llanos.

Si bien el mexicano se mostró feliz por su participación, no pudo ayudar al equipo a sumar, pues cayó 4-2 ante Saiyans y tampoco logró marcar un gol. El delantero que continuará ligado a Los Angeles Galaxy alineó como titular y fue capitán. Luego del encuentro, reconoció estar sorprendido por el nivel de la competencia.

"La verdad es que una idea y un evento como este a veces es difícil poder plasmarlo de la manera en que se está haciendo. Ustedes están viendo cuánta gente está en la plataforma en Twitch y pueden ver como está plantado todo el complejo. Los jugadores como salimos, la gente pensaba que esto iba a ser un poco más recreativo pero la verdad es que es una muy buena oportunidad para todas las partes", manifestó.

"Me sorprendió el nivel, pero no me sorprendió la intensidad y las ganas con que todos íbamos a venir a jugar. Yo no quisiera venir desde Los Ángeles solo para pasar el rato, quería jugar, quería ganar, pudieron ver que no se me dio el gol. Pero más allá de la diversión, yo le dije a los chicos que una de las mejores maneras de vivir es tratar los retos con mucha disciplina y respeto", agregó.

Son un total de 12 equipos los que disputan la Kings League, que se jugará en partidos de todos contra todos cada domingo. Entre los mismos destaca también Kunisports, que tiene como presidente al argentino Sergio Kun Agüero, quien debió retirarse de manera repentina de la práctica del futbol profesional por problemas cardiacos.