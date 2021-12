A los 27 años de edad, el mediocampista mexicano Javier Eduardo la Chofis López ha pasado momentos complicados en la Liga MX y recientemente vive una buena etapa en su carrera como jugador en la MLS, pero su ambición no tiene límite y tiene el objetivo de pisar los grandes escenarios del futbol europeo.

En siete años en el futbol mexicano, Javier Eduardo la Chofis López no pudo consolidarse como figura y referente de las Chivas del Guadalajara y por ello a inicios de 2021 de marchó al San Jose Earthquakes de la MLS y en su primera temporada tuvo una actuación destacada con 12 goles en 32 partidos.

Hasta ahora no ha sido convocado a la selección mexicana, sin embargo él no pierde de vista ese objetivo y también se ha trazado estar algún día en uno de los clubes más importantes no sólo del futbol de Francia, sino de Europa entera, el ahora poderoso París Saint-Germain.

Chofis López en la Champions League

El pasado 7 de diciembre el París Saint-Germain goleó 4-1 al Brujas en el estadio Parque de los Príncipes y ahí estuvo Javier Eduardo la Chofis López gracias a que el argentino Mauricio Pocchettino le facilitó unas entradas. El futbolista mexicano la agradeció el detalle públicamente en Instagram.

Javier Eduardo la Chofis López publicó en Instagram una foto con el Parque de los Prínicipes de fondo y posteó un reto personal en sus historias: "Gracias, vida, esto me motiva a ser, y lo seré con mucha paciencia, humildad, trabajo... Gran experiencia, algún día yo sé que voy a jugar aquí".