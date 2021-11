Napoli está viviendo un gran semestre en la actual Serie A, en donde marcha como líder e invicto junto al Milan a cabo de 12 jornadas. Y mucho han tenido que ver las actuaciones de Hirving Lozano, quien disputó todos los partidos y se despachó con dos anotaciones más dos asistencias. Sin embargo, en las últimas horas el mexicano emitió unas sorpresivas declaraciones.

En diálogo con TV Azteca Deportes, el delantero surgido en Pachuca declaró que deseaba una salida del equipo del sur de Italia para darse paso en un club más importante. Con el correr de las horas y tras el rebote de sus dichos, los aficionados Gli Azzurri o dudaron en mostrar todo su repudio.

"Creo que soy parte de un club muy competitivo con compañeros muy fuertes, y en eso ha crecido mucho. Pero la verdad es que me gustaría ir a jugar a otro club más grande. Considero que soy un jugador muy competitivo y con objetivos claros, siento que estoy en un buen nivel y me gustaría dar este paso. Vayamos, sin embargo, paso a paso, ahora tengo que mejorar lo máximo posible a nivel personal y futbolístico y espero que pueda suceder pronto", había declarado Chucky.

Chucky Lozano se desdijo de sus declaraciones

Después del revuelo que provocaron sus sorpresivas declaraciones, Hirving Lozano publicó en su cuenta de Instagram una extensa carta donde da a entender que sus palabras fueron tergiversadas, aclara que disfruta de su vida en la ciudad de Napoles junto a su familia,y afirma que se debe a la afición y el club que hoy defiende.

"En ocasiones, mis palabras pueden ser sustraídas de contexto real y alguien con un afán distinto al de hacer la correcta interpretación, con querer o sin querer, las tergiversa. No es mi intención aclarar o retractarme de algo que no dije. Me interesa más que los hechos hablen por sí solos. Estos son los hechos: Vivo en Nápoles, mis hijos crecen, aprenden y hacen amigos en Nápoles, las amigas de mi mujer son Napolitanas, mis vecinos y amigos son Napolitanos, los más bellos momentos de mi vida reciente han transcurrido en Nápoles.

Me debo a la afición Napolitana y encuentro en su lealtad el motivo suficiente para dejar alma, vida y corazón en la cancha en cada ocasión que porto la camiseta del Nápoles. Hoy juego para el Nápoles y mientras lo haga, que espero sea por mucho tiempo, no lo haré simplemente por tratarse de un equipo de futbol, lo haré porque Nápoles es el lugar donde vivo y donde soy feliz, es mi casa y la defenderé a ultranza".