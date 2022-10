Han pasado ya más de dos meses desde que el delantero mexicano Santiago Giménez fue presentado como jugador del Feyenoord de los Países Bajos y él sigue presente de lo que pasa con su ex equipo, la Máquina del Cruz Azul, clasificada a la liguilla del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

A la distancia, Santiago Giménez ha participado hasta ahora con el Feyenoord en dompetencias correspondientes a la temporada 2022-23, en la Eredivisie y en la Europa League donde tuvo un comienzo goleador, y en la medida de lo posible le da seguimiento al paso de Cruz Azul.

Previo al partido entre el Feyenoord y el Midtjylland por la Europa League, Santiago Giménez comentó que en este Cruz Azul rescatado por el director técnico interino Raúl el Potro Gutiérrez encuentra rasgos similiares al plantel que le dio al club celeste su noveno título de liga en el torneo Clausura 2021 bajo el mando del entrenador peruano Juan Reynoso.

"Se levantaron de algo fuerte, de una goleada, mucha gente no ve tanto eso", comentó Santiago Giménez. "Cuando ganamos la novena yo no veo que fuimos Campeones, me pongo a ver que nos levantamos de un 4-0, una remontada en una Semifinal y nos decían de todo; nos levantamos y fuimos coronando".

En declaraciones para Fox Sports, Santiago Giménez considera que la histórica derrota sufrida ante el América en el clásico joven fue un parteaguas para la Máquina: "Ahora espero que se pueda repetir después de un 7-0, el poder levantarse y dar la cara en esta liguilla. Veo muy fuerte en este último tramo a Cruz Azul y ojalá que se dé la décima".