El Ajax no ha tenido la temporada que esperaba debido a que no solo no logró reemplazar a las figuras que perdieron, sino que tampoco encontraron el sustituto de Erik Ten Hag. La realidad es que el conjunto neerlandés no ha logrado ser protagonista en la temporada. Es por esa razón que buscarán una reconstrucción en el siguiente mercado de pases.

Debido a este contexto, la institución tiene la intención de vender algunos futbolistas para poder salir al mercado con mucha más fuerza. Uno de los grandes candidatos es Jurrien Timber, quien solo tiene 21 años y se ha destacado como uno de los mejores centrales de Europa. No obstante, el que tiene más posibilidades de salir es Edson Álvarez.

¿Qué equipos están interesados en Edson Álvarez?

En el último periodo de transferencias, el Ajax rechazó una oferta de 50 millones de euros del Chelsea por el mediocampista de 25 años. Y si bien los londinenses terminaron fichando a Enzo Fernández para cubrir esa posición, su interés sigue latente. Lo que sucede es que N'Golo Kanté finaliza su contrato a final de temporada y su renovación aún es una incógnita.

Por lo tanto, la Premier League es uno de los destinos más factibles para un Edson Álvarez que ha demostrado tener mucha jerarquía. El propio Arsenal también mostró cierto interés, pero terminó por decantarse en la contratación de Jorginho. Lo positivo es que el futbolista mexicano tendrá la oportunidad de dar un gran salto en su carrera.

¿Cuánto dinero ganaría América con su salida de Ajax?

Si bien el conjunto de las Águilas vendió a Edson Álvarez en 15 millones de euros, se quedó con un 15% de su pase. Por lo tanto, América recibiría una suma cercana a los 8 millones de euros, debido a que la intención del Ajax es vender al mediocampista en 50 millones. Sin dudas marcaría un antecedente impresionante.