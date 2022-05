Hace un par de semanas Claudio Pizarro reveló a Bolavip México una de las razones por las que no hay más mexicanos militando en la Bundesliga, señalando que es una situación de falta de adaptación: “México tiene jugadores muy buenos, y eso lo sabemos desde siempre, son equipos que no faltan en los Mundiales, pero no se ve muy bien en Alemania cuando se ficha a un jugador latinoamericano que no consigan adaptarse y ya muchos equipos han pasado por ese tipo de problemas, por lo que esas experiencias han provocado que no se tengan más futbolistas latinos”.

Ante esta situación, ahora el estratega del Bayer Leverkusen, Gerardo Seaone, le puso más limón a la herida pues dio a conocer la otra problemática en los aztecas: “Es difícil para mí valorar, no se pueden hacer declaraciones generales. El jugador mexicano es muy técnico, a lo mejor no muy potente físicamente y la Liga Alemana es muy disputada, con mucha potencia física, tal vez esa podría ser una razón. En Europa el futbol es mucho más físico, puede ser rapidez, constitución, pero no sólo tenemos jugadores de ese tamaño. Nos fijamos en calidad individual, técnica, en el desborde, no somos un club que sólo busque físico, se juega a un ritmo muy alto, tenemos la paciencia para hacer crecer jugadores”, comentó para ESPN.

Seasone confesó que el duelo ante los Diablos Rojos del Toluca tiene diversos objetivos, y uno de ellos es observar a algunos jugadores y abrió la posibilidad de alguna transferencia: “Nuestros scouts están en la labor de llevar jugadores, es una buena oportunidad para ver el nivel, no es fácil el convivio, no puedo decir cuáles son los próximos pasos de nuestra dirección deportiva”.

“Hemos charlado un rato antes, creo que el trabajo de los jóvenes, para poder llevar a jugadores a grandes ligas, nos fijamos mucho en jugadores del extranjero, muchos sudamericanos, es un mercado muy seguido, nos gustan jugadores del perfil ofensivo, hay un mexicano que juega por España y nos gustaría verlo en nuestras filas”.