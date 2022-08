Chicharito Hernández ha despertado gran polémica en los últimos días, luego de videos que se viralizaron en redes sociales. En uno de ellos, el futbolista aleja a un niño que se acerca para pedirle un autógrafo, y en otro, deja caer al piso una bandera de México tras negarse a firmarla.

Tras las críticas recibidas, en esta ocasión Chicharito Hernández fue defendido por el periodista David Faitelson, quien anteriormente también lo había señalado por su insistencia en regresar a la Selección Mexicana para disputar el Mundial de Qatar 2022, pese a que no formó parte del proceso.

"El futbolista se debe al aficionado, y sin embargo, ello no significa que esté a disposición siempre del aficionado. Hay momentos y orden para todo. No me gusta lo que, en apariencia, hizo el Chicharito, pero no lo saquemos de contexto", escribió David Faitelson en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el propio Chicharito se mantuvo activo en redes sociales, dando like y retweet a diversos mensajes que lo defendían de las polémicas que tuvieron lugar. Uno de los principales argumentos es el de la distancia que deben mantener los jugadores debido al Covid-19 y los recientes casos de viruela de mono.

La otra polémica de Chicharito

Por otro lado, el pasado 3 de agosto, Chicharito Hernández se enfrentó a las Chivas de Guadalajara, equipo que lo vio dar sus primeros pasos. En la victoria de Los Ángeles Galaxy, por 2-0, el atacante mexicano recibió algunas críticas por levantar sus puños de manera efusiva para celebrar el 1-0 de su compañero, Joveltic.