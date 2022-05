Luego de más de cinco años de jugar para el Atlas, Ian Jairo Torres se despidió de los Zorros al término de la fase regular del torneo Clausura 2022 para reportarse con su nuevo equipo, el Chicago Fire de la MLS, liga que considera que será un trampolín definitivo para lograr uno de sus máximos objetivos.

A sus 21 años, Ian Jairo Torres se desligó del Atlas, equipo que lo debutó el sábado 19 de noviembre de 2016 para fichar por el Chicago Fire con el que firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. "Di un paso muy importante cuando fui campeón con Atlas, eso me abrió la mente y dije 'quiero más'. Se dio la oportunidad del Fire y vine acá porque sentí desde el principio la confianza en mí, esas ganas de que querían que estuviera aquí".

Ian Jairo Torres se ha convertido en otro jugador mexicano en las filas del Chicago Fire, club por el que han desfilado figuras como Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco o Pavel Pardo; su compromiso es ganarse una jerarquía. "Ser líder lleva tiempo, es necesario madurar. Mi pasado con Atlas me dio esa maduración para levantar la mano y decir 'aquí estoy, soy un líder', vengo a aportar", dijo el exatlista para ESPN. "Ya estuvieron mexicanos aquí y quiero aportar mi granito de arena".

Además de tener la intención de adaptarse rápidamente, Ian Jairo Torres espera que la MLS sea su trampolín a una etapa más significativa: "Me gustaría dar ese paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en la Premier League, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien".

Encuentro con Chicharito Hernández o Carlos Vela

Ian Jairo Torres espera tener pronto un encuentro con dos figuras mexicanas de la MLS: Javier Chicharito Hernández de Los Angeles Galaxy y Carlos Vela de Los Angeles FC. "Se dará la ocasión de poder preguntarles cómo se adaptaron a la liga. Es importante la opinión de un jugador tan experimentado como Javier Hernández, o como Carlos Vela. Son ejemplos a seguir, 'Chicharito' estuvo en el Real Madrid, Carlos en la Real Sociedad y el Arsenal, son un ejemplo".