Diego Lainez ya no ocupará plaza de extracomunitario, por lo que se beneficiará ante un posible traspaso.

Diego Lainez está teniendo una temporada más que extraña con el Real Betis, por lo que no sería ninguna sorpresa verlo salir de la institución en el próximo verano. Se ha perdido una gran cantidad de partidos por lesión y, una vez se recuperó, no fue utilizado por Manuel Pellegrini porque no lo veía al 100% de sus condiciones. Esto, evidentemente, lo ha perjudicado notablemente.

Sin continuidad y con nula confianza por parte de su entrenador, el extremo mexicano de 21 años solamente ha disputado 6 encuentros con la playera Verdiblanca desde agosto de este 2021. Tres de ellos fueron por Europa League, dos por La Liga y uno por Copa del Rey: fue titular en dos ocasiones y marcó un gol. Esto podría generar que el futbolista vea con buenos ojos marcharse a otro equipo que sí le dé valor, y ha culminado con un trámite que puede ayudarlo.

Tal como informó el Real Betis en sus redes sociales oficiales, Diego Lainez obtuvo en las últimas horas la nacionalidad española. Esto quiere decir que dejará de ocupar plaza de extracomunitario, algo que lo puede beneficiar claramente en un futuro traspaso. ¿La razón? En el fútbol ibérico solo se permiten tres jugadores no nacidos en la Comunidad Europea, por lo que los clubes ya no gastarían uno de ellos en el ex-América.

El jugador de la Selección Mexicana había comenzado con este trámite a inicios de enero de este 2021 y 12 meses después por fin recibió la aprobación. Esto, sin dudas, le abrirá muchísimas puertas en el futuro y le podrá facilitar firmar en otro club para poder tener más continuidad. La etiqueta de "extranjero" ya no irá más con él.

Los números de Diego Lainez con la playera del Betis

Diego Lainez fichó con el Betis en enero de 2019, por lo que ya se cumplirán tres años desde su arribo a la institución. Sus números: 65 partidos disputados, 3 goles marcados y 6 asistencias repartidas. Está claro que necesita más protagonismo ya que se puede convertir en un futbolista muy importante, y no sería ninguna sorpresa verlo dar el salto a un equipo grande de Europa.