Este sábado se disputó una nueva edición del Derbi de Los Angeles, entre el Galxy y LA FC, y con ello tuvo lugar un nuevo cara a cara entre los mexicanos Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela. Pese a que era el FC el equipo que llegaba con mejor actualidad, liderando la Conferencia Oeste, la victoria fue 2-1 para el Galaxy, que ahora quedó como su escolta a tan solo un punto.

Chicharito, que sigue pujando por ir con México al Mundial de Qatar pese a no ser tenido en cuenta desde hace tiempo por Gerardo Martino, fue pieza clave para la victoria, pues fue el encagado de marcar a los 13 minutos de partido el gol que abrió el marcador. Y una vez finalizado el encuentro, el ex-Chivas, Real Madrid y Manchester United quiso elogiar también la tarea de Carlos Vela, titular en el FC.

"Solo tengo palabras de mucho agradecimiento hacia Carlos y lo único que puedo decir públicamente es lo que yo he vivido con él, es un jugador fuera de serie, como ser humano es todavía muchísimo mejor. Me da mucho gusto jugar con una persona que es especial para mí, crecimos juntos siempre, es un placer jugar contra jugadores con ese talento" , señaló.

Chicharito se refirió también al desarrollo de un partido que finalizó con algunas polémicas y remarcó que aquello no debía opacar la gran victoria conseguida por su equipo. "Quiero ser honesto, no podemos borrar cómo terminó el partido, pero obtuvimos la victoria y quiero que esa sea la narrativa. No quiero que nos quiten el crédito de esta victoria, porque fue una decisión arbitral, eso pasa a todos los equipos, es lo bueno del videoarbitraje, es más justo", dijo sobre los goles anulados por el VAR al equipo rival.

El altercado entre Chicharito y el árbitro del partido

Sobre el final del encuentro, Chicharito Hernández vio la tarjeta amarilla después de decirle algo al árbitro del partido. En un primer momento se dijo que podía haber sido un insulto, aunque de haber sido así hubiese sido sancionado con tarjeta roja. El propio futbolista explicó lo que sucedió tras el encuentro. "Es una locura, no lo sé, no dije ninguna grosería, solo le dije 'haz tu trabajo' y eso fue todo, tan simple como eso, se puede revisar el video. Creo que los árbitros han escuchado cosas mucho peores de otros jugadores y no los amonestan", resaltó.